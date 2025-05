Festival di Cannes 2025, teaser del documentario di De Niro sul padre

Mercoledì 14 giugno, durante un incontro al Festival di Cannes (LO SPECIALE) in compagnia dell’artista visivo francese JR, Robert De Niro ha presentato il primo teaser di un nuovo documentario sul suo defunto padre. “Stiamo cercando di capire dove stiamo andando”, ha detto l’attore. “Non so dove andremo. Non c’è un limite di tempo, per quanto mi riguarda. Lo fai e basta, e ovunque arrivi o finisca, va bene così”. La clip mostra alcune foto del padre, pittore scomparso nel 1993, che sono sparse per la città di New York, anche su una barca nel porto. Non manca neppure un’apparizione di Martin Scorsese. “In definitiva, sarebbe qualcosa che solo il tempo potrà rendere più speciale. Non è essenziale che io veda la cosa finale”. Sul timore della morte, De Niro ha spiegato: “Ho paura, ma non ho scelta. Quindi se sai di non avere scelta, tanto vale non averne paura. Devi solo imparare ad abbracciare la vita, andare avanti e accettare tutto, nel bene e nel male”. Ha poi aggiunto di non sapere esattamente quando uscirà il film, e che la produzione potrebbe continuare anche dopo la sua morte. “Quindi, una volta che non ci sarò più, lui continuerà a girare all’infinito, a farmi domande mentre sarò nella bara”, ha detto riferendosi a JR, che sta lavorando con lui al progetto. Anche Leonardo DiCaprio, che martedì ha consegnato a De Niro la Palma d’Oro onoraria, sarà presente nel progetto. “È proprio questo il bello di Bob: non parla molto, ma quando lo fa, conta. Che si tratti dei suoi amici, della sua famiglia, della lotta per la democrazia o del sostegno all’arte cinematografica, lui è sempre presente”, ha detto DiCaprio durante la cerimonia di apertura.