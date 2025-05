De Niro, DiCaprio e Tarantino, la foto a Cannes diventata virale

La foto virale della storica reunion a Cannes



Il Festival di Cannes è ormai entrato nel vivo e online e sui social, nei feed di chi è amante del cinema e non solo, è pieno di foto e filmati che mostrano l'accoglienza delle star sulla Croisette e i loro outfit pazzeschi scelti per sfilare sul red carpet.

Mentre le supermodelle si sfidano a colpi di abiti da sera e grossi gioielli per conquistare un posto al sole tra i tanti ospiti della manifestazione, a De Niro, Tarantino e DiCaprio è bastato semplicemente esserci per scatenare il clamore tra fan e addetti ai lavori.

E se De Niro non si è potuto sottrarre dalla sfilata sul tappeto rosso, in quanto ospite d'onore della prima giornata del Festival, DiCaprio è diventato virale pur saltando l'appuntamento col "muro" di fotografi all'ingresso del Grand Théâtre Lumière.

Merito del suo fascino innato e di uno scatto che da diverse ore è spuntato un po' ovunque, una foto in cui l'attore posa con De Niro e Tarantino scattata durante la prima grande notte di Cannes.

Nella foto, in cui Robert De Niro è evidentemente seduto, Quentin Tarantino appoggia la testa sulla sua. DiCaprio lo imita sorridente, appoggiandosi, a sua volta, col volto su quello dell'autore di C'era una volta a... Hollywood.

Lo scatto, realizzato in un elegante bianco e nero, mette in evidenza i volti e le espressioni dei tre protagonisti, tutti in smoking.

Oltre ad essere esteticamente valida, poiché conserva una percepibile dose di spontaneità, la foto, che ferma nel tempo la storica reunion tra artisti che hanno collaborato insieme in passato, è rappresentativa di tre diverse generazioni cinematografiche i cui lavori continuano a far sognare il pubblico.

Di Caprio e De Niro sono stati protagonisti a Cannes 2023 col pluripremiato Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (ma hanno lavorato insieme anche in Voglia di ricominciare del 1993). Di Caprio e Tarantino, invece, si sono incontrati nel 2019 per C'era una volta... a Hollywood.

La foto virale è parte di un carosello di scatti pubblicati sul profilo di JR, artista parigino, classe 1983, famoso per le sue installazioni in varie città nel mondo. Da questo momento in poi il suo nome sarà per sempre legato al Festival di Cannes grazie alla fotografia, che è un elemento fondamentale delle sue opere.