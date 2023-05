8/16 ©IPA/Fotogramma

Il primo film di De Niro con Scorsese dietro alla cinepresa è stato Mean Streets, nel 1973 (in Italia è uscito con il titolo Domenica in chiesa, lunedì all’inferno). Ce ne sarebbero stati altri 10: Taxi Driver; New York, New York; Toro scatenato; Re per una notte; Quei bravi ragazzi; Il promontorio della paura; Casinò; The Audition; The Irishman e, adesso, Killers of the flower moon