6/16 ©Getty

La giuria, non sempre presente in tutti i red carpet serali, si concede una sfilata in occasione della proiezione di The Zone Of Interest. Tra tutti ci colpisce sempre Julia Ducurnau, unica donna tra (da sinistra) Paul Dano, Ruben Östlund e Denis Ménochet, sempre in nero e sempre vestita in accordo col tono della manifestazione. Per lei il voto è 8.5