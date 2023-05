1/20 ©Getty

Il red carpet del terzo giorno del Festival di Cannes 2023 inizia, come sempre, nel pomeriggio e, nello specifico coi realizzatori e il cast del film Jeuness- Gioventù. Nessuno, compreso Wang Bing, il regista cinese della pellicola in concorso, ci colpisce: uomini in smoking, donne che non si sforzano in nessun modo per farsi notare. Voto complessivo: 5

Festival di Cannes 2023, LO SPECIALE