Festival Cannes 2023, Harrison Ford sul red carpet per Indiana Jones 5

Il software riesce a percepire quali punti del volto saranno modificati dall'età e interviene per creare o togliere i segni generati dalla vecchiaia. La tecnica ha fatto ricredere lo stesso Harrison Ford: "Non ho mai amato l'idea, fino a quando non ho visto come è stata realizzata in questo caso, totalmente diversa da quanto avevo visto in altri film. Hanno raccolto ogni fotogramma su di me nei miei quaranta anni di lavoro. Posso così recitare una scena e questo software mi mette nella stessa angolazione e luce . È bizzarro e funziona ed è la mia faccia"

