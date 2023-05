Indiana Jones 5, diffusa online una nuova adrenalinica clip

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: cosa succede nella clip

La clip ritrova Harrison Ford nel ruolo di Indy impegnato in un inseguimento ad alta velocità insieme a Phoebe Waller-Bridge, che interpreta la sua figlioccia Helena Shaw. I due sono inseguiti da un gruppo di pericolosi criminali mentre inseguono Mads Mikkelsen nei panni di Jürgen Voller, un ex nazista diventato scienziato della NASA. Catturando lo spirito della saga originale, la clip di Indiana Jones 5 mostra ciò che i fan possono aspettarsi da un'avventura tradizionale di Indiana Jones, con intense scene d'azione accompagnate da una potente colonna sonora, che sarà composta dal veterano del franchise John Williams. Restano da vedere i dettagli specifici sul motivo per cui i personaggi si trovano a vivere questa epica sequenza di inseguimento, ma Indiana Jones e il quadrante del destino si concentrerà sul personaggio titolare coinvolto in un'altra elettrizzante avventura in giro per il mondo.