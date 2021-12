7/21 ©Webphoto

IL COLORE VIOLA - Nel 1985 Spielberg si ispera al romanzo omonimo di Alice Walker per realizzare un film ambientato nel Sud degli Usa, raccontando temi come la violenza domestica, il razzismo, gli abusi sessuali. La grande interpretazione di Whoopi Goldberg non le fece vincere l’Oscar. In tutto ottenne 11 nomination ma non trionfò in nessuna categoria