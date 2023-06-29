Il film è finalmente sbarcato al cinema. Harrison Ford interpreta l’archeologo per la quinta e ultima volta, al suo fianco un cast corale composto da grandi volti del cinema
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