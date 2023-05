Indiana Jones e il Quadrante del Destino al Taormina FIlm Fest

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Indiana Jones e il Quadrante del Destino verrà presentato in anteprima italiana alla 69esima edizione del Taormina Film Fest alla presenza del cast. Interpretato da Harrison Ford nel ruolo del leggendario eroe archeologo, l’attesissimo ultimo capitolo dell’amato franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo, arriverà il 28 giugno nelle sale italiane. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).