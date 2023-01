Phoebe Waller-Bridge sta scrivendo una serie tv su Tomb Raider

Amazon ha deciso di puntare forte sul personaggio di Lara Croft, che sarà protagonista di una serie fondamentale per fare iniziare un vero e proprio “multiverso” costruito attorno al mondo di Tomb Raider. Per scrivere lo show è stata coinvolta addirittura la creatrice di Fleabag, grande fan dell’archeloga-avventuriera nel pieno di un momento fondamentale della sua carriera

In questo mondo, dove abbondano i multiversi ed è sempre più facile vedere narrazioni in grado di passare con nonchalance da un medium all’altro, un franchise videoludico capace di vendere 95 milioni di copie sta pensando di espandersi ulteriormente andando anche a toccare il mondo del piccolo schermo. Nell’ambito dell’operazione rilancio che sta investendo l’universo di Tomb Raider la novità è ora quella di una serie tv pensata apposta per portare sul piccolo schermo le avventure di Lara Croft. Un’operazione su cui Amazon sta investendo molto e che ha coinvolto anche Phoebe Waller-Bridge , artista inglese da sempre grande fan dichiarata della serie.

Dopo i successi di Netflix ed HBO, che hanno portato con successo sulle rispettive piattaforme di streaming saghe videoludiche amatissime come Arcane e The Last of Us, anche il colosso creato da Jeff Bezos prova a puntare su un’icona del mondo dei videogiochi. In questo caso però l’idea è quella di non limitarsi solo a creare una serie sulle vicende dell’archeologa-avventuriera (già in passato interpretata al cinema da Angelina Jolie e Alicia Vikander ). L’ambizione è quella di costruire attorno a Tomb Raider un universo coerente e interconnesso, che comprenderà lo show televisivo, un nuovo film e ovviamente l’atteso prossimo titolo della saga di videogame. Non a caso Amazon ha annunciato che sarà addirittura publisher del videogioco, sequel di Shadow of the Tomb Raider, che Crystal Dynamics sta sviluppando usando il motore grafico Unreal Engine 5. Una mossa che certifica il sempre maggiore interesse della compagnia che ha rivoluzionato l’e-commerce per un certo mondo, confermato pure dall’intenzione espressa a fine 2022 di lavorare a una serie sull’universo di God of War. Anche per le cifre messe sul tavolo, si parla di un investimento secondo solo ai 250 milioni investiti per lavorare sull’immaginario de Il Signore degli Anelli, Lara Croft rappresenta tuttavia la parte più importante di questo processo d’avvicinamento da parte di Amazon al profittevole mercato dei videogiochi. Un passo storico che ha convinto il colosso statunitense a coinvolgere nell’operazione pure un grande nome come Phoebe Waller-Bridge, fresca di rinnovo dell’accordo con la compagnia.

Lara Croft e Phoebe Waller-Bridge hanno entrambe qualcosa da dimostrare

approfondimento

La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv

La creatrice di Fleabag è legata ad Amazon da un contratto che ormai dura da tre anni e che è stato di recente esteso. In più pare la persona perfetta per lavorare sul brand di Tomb Raider: non solo infatti ama la saga ma presto sarà pure protagonista del prossimo Indiana Jones, un franchise che ha pesantemente ispirato i creatori di Lara Croft. Waller-Bridge non raccoglierà tuttavia il testimone di Alicia Vikander e Angelina Jolie, interpretando il personaggio nella serie: si limiterà piuttosto a lavorare allo script dello show, partecipando al progetto anche in veste di produttrice. Il suo contributo sarà insomma più simile a quello avuto in un’altra importante saga, quella di 007, dove Phoebe Waller-Bridge figurava tra gli sceneggiatori dell’ultimo capitolo.

L’artista inglese ora ha davanti a sé una sfida difficile, tenendo soprattutto presente il livello non sempre eccelso delle sortite cinematografiche di Lara Croft fino ad ora. Va poi ricordato che l’agenda dell’attrice e sceneggiatrice pare al momento abbastanza fitta, con ben due altri show da sviluppare per Amazon (uno sarà Sign Here, dal libro di Claudia Lux) e un progetto ancora sconosciuto cui aveva accennato direttamente la responsabile di Prime Video Jennifer Salke. La sensazione è che sia Phoebe Waller-Bridge che Lara Croft si trovino oggi in un momento importante delle rispettive carriere: la prima punta a replicare il successo di Fleabag, dopo il passo falso della serie Run e l’abbandono in corsa del remake di Mr. & Mrs. Smith, mentre Lara deve dimostrare di poter funzionare ancora sullo schermo dopo anni in cui la sua leggenda era apparsa appannata anche nel panorama del videogame. Riusciranno le nostre eroine a tenerci incollati allo schermo con e senza il controller alla mano? Amazon scommette pesantemente sull’esito positivo dell’impresa.