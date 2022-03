Phoebe Waller-Bridge, l’autrice di Fleabag avrà una nuova serie tv

È arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando: la creatrice di Fleabag, serie tv vincitrice di sei Emmy Award, tornerà presto con un progetto per Amazon Prime Video . Phoebe Waller-Bridge, ideatrice di Fleabag, dopo l’uscita della seconda stagione della serie, nel 2019, ha visto i suoi impegni sul set triplicarsi. Il suo lavoro, infatti, è stato molto apprezzato e non sono mancate le proposte. La Waller-Bridge ha co-sceneggiato No Time to Die e ha persino partecipato nelle vesti di attrice al lungometraggio Indiana Jones 5 . È invece sfumata la sua presenza come sceneggiatrice nel reboot di Mr & Mrs Smith , sembrerebbe per questioni legate alle differenze di vedute artistiche con il resto del cast.

L’inizio della produzione della nuova serie è previsto per quest’anno

Nonostante Amazon non abbia rilasciato alcuna dichiarazione aggiuntiva, sappiamo che la produzione inizierà nel 2022. Non sono ancora noti i dettagli sul cast, sul genere, sulla trama e sul titolo della serie, ma sappiamo che Phoebe Waller-Bridge potrebbe sorprenderci ancora una volta.

La sceneggiatrice è vincolata al colosso statunitense da un accordo pluriennale, firmato nel settembre del 2019 e ottenuto grazie al grande successo della seconda stagione di Fleabag. La Comedy, da lei inventata, la vede anche in veste di attrice. È lei, infatti, a vestire i panni dell’eccentrica proprietaria di un locale che ha come tema il porcellino d’India.

La terza stagione di Fleabag si farà?

In attesa di poter conoscere qualche dettaglio in più sulla nuova serie di Phoebe Waller-Bridge per Amazon Prime Video, i fan di Fleabag continuano a chiedersi se ci sarà un terzo capitolo dell’opera. Solo a metà gennaio, infatti, era comparso sul profilo ufficiale Instagram @bbcfleabag un video teaser, della durata di circa 15 secondi, in cui appariva un’immagine verde. La strana clip, che richiamava lo schermo sintonizzato sul “rumore”, aveva fatto insospettire gli ammiratori di Fleabag. L’attività era stata vista come un messaggio criptico, con cui la Waller-Bridge dava un indizio sulla presunta terza stagione. In realtà, sin dal debutto della seconda stagione di Fleabag, l’attrice e sceneggiatrice ha sempre dichiarato che non avrebbe scritto altri episodi, nonostante la vittoria dei Golden Globes per “La migliore serie comica” e come “Migliore attrice in una commedia”. Da gennaio in avanti non sono emersi dettagli che potrebbero far supporre il contrario.