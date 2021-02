Mr & Mrs Smith, la serie TV con Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge

Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge lavoreranno a una serie TV. I fan, del tutto sorpresi, hanno accolto questo improvviso annuncio come un gradito regalo. Il progetto è stato scoperto dal grande pubblico grazie a un post di Amazon Prime Video, che ha mostrato un divertente video con protagonisti i due celebri attori: “ Mr. & Mrs. Smith” , una serie creata da Childish Gambino e Phoebe Waller-Bridge, in arrivo sui vostri schermi nel 2022”.

La serie dovrebbe prendere spunto dal film “Mr. and Mrs. Smith”, con Francesca Sloane, nota per aver lavorato in passato allo show “Fargo”, scelta come showrunner. Ecco le parole di Jennifer Salke di Prime Video: “Stiamo parlando di un dream team. Donald e Phoebe sono tra i creatori e artisti più talentuosi al mondo. Per noi si tratta di un sogno, così come lo sarà per il pubblico in tutto il mondo. Sono due forze della natura che collaborano come un solo grande e potente team creativo. ‘Mr. and Mrs. Smith’ è una proprietà iconica e attendiamo con ansia di vedere come lo faranno loro”.

Mr. and Mrs. Smith, la trama del film

“Mr. & Mrs. Smith” è un film del 2005 con protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie. La pellicola vede i due impegnati in una terapia di coppia. Non sembrano il duo più affiatato al mondo, ma qualcosa li unisce incredibilmente. Sposati da alcuni anni, hanno sempre ignorato il vero lavoro del partner. I due sono infatti dei killer a pagamento. I migliori su piazza. Si ritrovano però un giorno a dover decidere se accettare o meno un incarico a dir poco delicato. A entrambi viene chiesto di uccidere l’altro/a. Scoprono dunque le proprie identità e, dopo uno scontro cult nella propria abitazione, decidono di unire le forze contro il nemico comune. Il tutto portando avanti delle dinamiche da coppia disfunzionale sul terreno di battaglia.

La carriera televisiva di Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge

Non sarà la prima collaborazione in assoluto per Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge. I due si sono infatti conosciuti sul set di “Solo”, pellicola Disney dedicata alle avventure di Han Solo da giovane. Un prequel Star Wars che ha visto lui nei panni di un giovane Lando Carlissian e lei alle prese con un droide, L3-37.

È nato un rapporto d’amicizia sul set e ora i fan non attendono altro che vederli recitare fianco a fianco. La carriera di Glover è esplosa in televisione, recitando nell’acclamata “Community”. Ha poi deciso di abbandonare lo show per seguire la propria arte in altri settori. È diventato Childish Gambino e ha mostrato al mondo il proprio talento musicale. Al di là di alcuni singoli episodi, il vero ritorno in TV è avvenuto nel 2016 con “Atlanta”, serie TV di sua creazione. A ciò si aggiungono svariati progetti cinematografici, come “Guava Island”.

Se si pensa a Phoebe Waller-Bridge si rimanda la mente, inevitabilmente, a “Fleabag”. Una tra le serie TV più apprezzate degli ultimi anni da critica e pubblico. Uno show amato dallo stesso Glover. L’attrice ha inoltre recitato in “Broadchurch”, “Crashing” e “His Dark Materials”, tra gli altri progetti, e ha creato l'apprezzata serie tv Killing Eve, con protagoniste Sandra Oh e Jodie Comer.