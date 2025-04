Kanye West e il nuovo brano sulla separazione da Bianca Censori

Ye ha confermato la fine del matrimonio con Censori attraverso una nuova canzone. Dopo mesi di speculazioni e voci sulla crisi della sua relazione, il rapper precedentemente noto come Kanye West ha ufficialmente ammesso la separazione. Durante una diretta streaming con il commentatore musicale Akademiks, il musicista ha presentato in anteprima un brano intitolato BIANCA, parte del suo imminente progetto discografico WW3

Ye ha confermato la fine del matrimonio con la moglie Bianca Censori attraverso una nuova canzone. Dopo mesi di speculazioni e voci sulla crisi della sua relazione, il rapper precedentemente noto come Kanye West ha ufficialmente ammesso la separazione. Durante una diretta streaming con il commentatore musicale Akademiks, il musicista ha presentato in anteprima un brano intitolato BIANCA, parte del suo imminente progetto discografico WW3. Il testo della canzone lascia poco spazio ai dubbi, con il rapper che affronta senza filtri l’allontanamento della moglie e il dolore per la fine del loro rapporto. Nel testo della canzone, Ye racconta il momento della rottura, attribuendo a Censori il tentativo di farlo ricoverare contro la sua volontà.

“My baby she ran away/ But first she tried to get me committed/ Not going to the hospital ’cause I am not sick I just do not get it”, che si può tradurre come: “La mia baby è scappata / Ma prima ha cercato di farmi ricoverare / Non vado in ospedale perché non sono malato, proprio non capisco”. Queste sono le parole che canta il rapper, ribadendo la sua opposizione a qualsiasi forma di trattamento medico o farmacologico. Negli ultimi tempi, West si è mostrato fermamente contrario a ogni forma di terapia o ospedalizzazione, una posizione che, stando alle sue parole, avrebbe causato tensioni con Censori. Il brano prosegue con un riferimento al modo in cui i suoi post sui social avrebbero contribuito ad acuire la crisi matrimoniale.

“Non le piace il modo in cui twitto”

Il brano intitolato BIANCA prosegue con il seguente testo: “She’s having a panic attack and she is not liking the way that I tweeted/ Until Bianca’s back I stay up all night I’m not going to sleep/ I really don’t know where she’s at” (in italiano: “Sta avendo un attacco di panico e non le piace il modo in cui twitto / Finché Bianca non torna, resto sveglio tutta la notte, non dormirò / Non so davvero dove sia”. Musicalmente, il brano si distingue per sonorità soul, con una voce distorta che accentua il tono tormentato della narrazione. A impreziosire la traccia c’è anche la partecipazione del rapper emergente Dave Blunts, noto per i suoi versi virali. Approfondimento Bianca Censori vorrebbe lasciare Kanye West (ma è complicato)

Un confronto controverso Ye non si limita a raccontare il proprio dolore, ma stabilisce un parallelismo tra la sua relazione con Censori e quella – altrettanto discussa – tra Cassie Ventura e Sean “Diddy” Combs. Il riferimento non è casuale: l’ex produttore di Bad Boy Records è stato accusato di violenze e abusi dalla cantante Cassie, con la quale ha avuto una lunga e travagliata storia d’amore. Nel novembre 2023, Ventura ha intentato una causa legale contro Combs, sostenendo di aver subito per anni maltrattamenti e aggressioni, inclusa la violenza sessuale. La vicenda si è conclusa con un accordo extragiudiziale raggiunto in tempi brevissimi, ma il caso ha scosso l’industria musicale. Nel frattempo, Combs si trova attualmente in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione, in attesa di processo per accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere. Nonostante abbia negato fermamente ogni accusa, il suo nome continua a essere al centro di una delle più grandi controversie dell’ultimo decennio. Approfondimento Bianca Censori ai Grammy 2025, l'outfit dà scandalo. FOTO

Il controllo su Bianca e il senso di abbandono Un altro elemento particolarmente controverso del brano riguarda il modo in cui Ye avrebbe cercato di tenere traccia di Censori dopo la separazione.

“I’m tracking my b—h through an app/ I’m tracking my b—h through the city/ She hop in the car and she ran/ My b–h just don’t understand/ Sometimes it just feel like it’s planned”, traducibile come: “Sto tracciando la mia b—h attraverso un’app / La sto tracciando attraverso la città / È salita in macchina ed è scappata / La mia b—h proprio non capisce / A volte sembra tutto pianificato”, questo ciò che Ye confessa nel testo. Il riferimento all’uso dell’app della Maybach per monitorare gli spostamenti della moglie ha sollevato diverse discussioni tra i fan e gli esperti del settore. Alcuni vedono in queste parole un semplice sfogo musicale, mentre altri sollevano interrogativi su un possibile controllo ossessivo da parte del rapper. Approfondimento Kanye West e Bianca Censori a Tokyo smentiscono le voci di divorzio

Un matrimonio breve e pieno di tensioni La relazione tra Kanye West e Bianca Censori è iniziata nel 2022 e si è rapidamente trasformata in un matrimonio celebrato in gran segreto nel dicembre dello stesso anno. Le prime immagini della coppia insieme risalgono a gennaio 2023, quando sono stati avvistati per la prima volta in pubblico. Nonostante la rottura sia ormai ufficiale, il testo di BIANCA lascia trasparire il desiderio di riconciliazione da parte del rapper. Nel ritornello, infatti, West sembra supplicare la moglie di tornare da lui.



“Bianca, I just want you to come back/ Don’t know what I did to make you mad/ Bianca, I just want you to come back/ Want you to come back to me” (in italiano: “Bianca, voglio solo che torni / Non so cosa ho fatto per farti arrabbiare / Bianca, voglio solo che torni / Voglio che torni da me”).



Il rapporto tra i due è stato spesso sotto i riflettori, soprattutto a causa degli outfit estremamente audaci di Censori, che hanno generato polemiche ogni volta che la coppia si è mostrata in pubblico. Uno degli episodi più discussi è stato il loro passaggio sul red carpet dei Grammy Awards, dove l’architetta si è presentata con un vestito trasparente che ha immediatamente fatto il giro dei social.

Anche durante i mesi successivi, la coppia ha continuato a catturare l’attenzione dei media, specialmente quando hanno trascorso un lungo periodo alle Maldive per il 30º compleanno di Censori, seguito da un viaggio in Giappone. Approfondimento Kanye West, il film (da 25 milioni) con Bianca Censori