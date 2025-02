Kanye West, il vestito trasparente di Bianca Censori è in vendita?

Bianca Censori ai Grammy Awards 2025 è la notizia (rosa) degli ultimi giorni. La modella australiana, moglie di Kanye West, si è mostrata sul red carpet con un vestito completamente trasparente. Ora quel vestito, o comunque un modello molto simile, potrebbe essere messo in vendita. Il rapper e produttore, fondatore della linea Yzy, ha infatti pubblicato su Instagram un'immagine dell'abito, con la scritta "THE INVISIBLE DRESS".

Operazione pubblicitaria?

Bianca Censori, trent'anni, è stata una sorta di pubblicità ambulante per il marchio di Kanye West: la tutina nera firmata Yzy, indossata all'afterparty dei Grammy, è ora disponibile sul sito per soli venti dollari. Il vestito / non vestito sfoggiato sul red carpet, e nascosto da una pelliccia nera per una manciata di secondi, Bianca l'ha poi sostituito con un body nero trasparente, abbinato a stivali alti fino al polpaccio.

In un post pubblicato su Instagram, e poi cancellato, lo scorso gennaio Kanye aveva condiviso in anteprima una foto del body, con la didascalia "Le donne Yzy sono le prossime ad arrivare. Innovazione su scala. Chiunque indossi abiti non firmati Yeezy deve avere paura, molta paura". Il rapper ha poi chiamato in causa Adidas, con cui ha lavorato fino al 2022 (il brand lo ha scaricato per via dei suoi commenti antisemiti e per aver indossato una maglietta con la scritta "White Lives Matter" ). "Nessuna azienda sfrutta la mia piattaforma, mi usa per arrivare a noi, fa pagare troppo ignorando la mia visione e la mia direzione".