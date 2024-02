Kanye West contro Adidas: “Vendete Yeezy false e non mi pagate"

Il rapper di Atlanta ha nuovamente criticato Adidas dopo che l'azienda di abbigliamento sportivo ha proseguito con il rilascio di ciò che lui chiama “le Yeezy 350 fake”. Il motivo per cui le definisce “fake” è perché lui afferma che si tratti di un design non autorizzato



Kanye West si scaglia ancora una volta contro Adidas, sostenendo quanto segue: “Vendete Yeezy false e non mi pagate: state abusando di me”.

Queste sono le parole del rapper di Atlanta, il quale ha nuovamente criticato la famosa azienda di abbigliamento sportivo (di cui lui era partner prima dello scandalo delle magliette con la scritta "White Lives Matter", indossate da lui e da Candace Owens, autrice nera nota per il suo sostegno a Trump e critica del movimento "Black Livers Matter", in occasione della presentazione di una collezione di moda dell'ex marito di Kim Kardashian alla settimana della moda di Parigi nel 2022).

West torna dunque a criticare Adidas dopo che questa ha proseguito con il rilascio di ciò che lui chiama “le Yeezy 350 fake”. Il motivo per cui le definisce “fake” è perché lui afferma che si tratta di un design non autorizzato.



West - che ora si dovrebbe chiamare Ye come da sua richiesta (si è fatto cambiare il nome) ma che si continua a chiamare Kanye West, e del resto pure lui su Instagram continua a scegliere "Kanye West" come nome profilo - è venuto a conoscenza dei piani di Adidas di approvare le "Steel Grey" 350 V2 con i suoi design e ha pubblicamente criticato il suo ex partner commerciale su Instagram. In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso nelle scorse ore da Kanye West sul suo profilo ufficiale di Instagram.

West ai suoi follower "chiede essenzialmente un boicottaggio” di Adidas Sul social network in cui il rapper conta 19,8 milioni di follower, la star si è espressa direttamente ai suoi seguaci lunedì 26 febbraio, “chiedendo essenzialmente un boicottaggio”, come hanno commentato nelle scorse ore i giornalisti Michael Saponara e Bill Donahue su un articolo pubblicato dall’edizione americana del magazine Billboard. "Chiunque ami Ye non dovrebbe comprare queste Yeezy false. Non ho mai realizzato questi colori, non sto guadagnando nulla e Adidas mi sta citando in giudizio", ha scritto in una lunga didascalia accanto a uno screenshot di una foto delle scarpe. "Tutte le nuove 350 non autorizzate sono brutte, tutti sanno che le 350 sono brutte”, ha aggiunto West.

approfondimento Adidas interrompe collaborazione con West dopo polemica antisemitismo

Kanye West su Adidas: “Mi stanno citando in giudizio per 250 milioni di dollari”

Poco dopo lo screenshot della scarpa che il rapper di Atlanta definisce "brutta", oltre che “fake”, Ye ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega - dal suo punto di vista - la sua disputa con Adidas. Ha affermato che l'azienda lo sta citando in giudizio mentre cerca di vendere la sua linea Yeezy. "Non solo stanno producendo colori falsi non autorizzati: mi stanno citando in giudizio per 250 milioni di dollari e non mi stanno pagando per queste scarpe che stanno mettendo in vendita con il mio nome", ha dichiarato, parlando attraverso la sua protesi dentaria in titanio. Come fanno sapere i giornalisti Michael Saponara e Bill Donahue, Adidas non ha risposto alla richiesta di commento da parte della rivista Billboard. Ma perché queste parole di Ye proprio ora? Semplice: queste dichiarazioni del rapper statunitense arrivano dopo che Adidas ha annunciato lunedì scorso che avrebbe venduto parte del suo rimanente inventario Yeezy. “Un problema complicato per l'azienda dopo la separazione da Ye nel 2022 a seguito della sua serie di dichiarazioni di odio e antisemite”, si legge su Billboard. Dopo la fine della partnership, Adidas afferma di aver devoluto parte del ricavato da tali vendite a gruppi che "combattono la discriminazione e l'odio, compresi il razzismo e l'antisemitismo".

approfondimento T-shirt White Lives Matter, Adidas blocca accordo con Kanye West

Adidas e un caso di arbitrato privato contro la Yeezy LLC di West nel dicembre 2022 Al momento, come fa notare Billboard, non ci sono prove che Adidas abbia presentato una nuova causa legale contro West o le sue aziende.

Tuttavia, ricordiamo che l'anno scorso Adidas ha rivelato di aver presentato un caso di arbitrato privato contro la Yeezy LLC di West. È accaduto nel dicembre 2022, quando l’azienda di abbigliamento sportivo ha sostenuto che le "dichiarazioni e comportamenti pubblici razzisti, antisemiti e offensivi" di West avrebbero violato l'accordo di partnership e causato "danni considerevoli al suo marchio". Quando l'altroieri West ha sostenuto che Adidas lo starebbe "citando in giudizio", magari si riferiva proprio a quel caso di arbitrato. Non è chiaro se i “250 milioni di dollari” di cui parla il rapper siano quelli richiesti in quel caso specifico - né è chiaro se il caso sia ancora in corso o meno - poiché le procedure arbitrali si tengono a porte chiuse.

approfondimento Kanye West, il rapper si scusa in ebraico per le sue frasi antisemite

E pensare che c'è chi credeva che si stesse per giungere a una riconciliazione... Sembrava esserci una possibile via verso la riconciliazione tra Ye e Adidas dopo che, la scorsa settimana, il rapper è stato fotografato mentre incontrava il CEO dell'azienda, Bjorn Gulden. Ma sembra che non sia più possibile nessun tipo di riconciliazione, a questo punto… L'azienda ha iniziato a vendere nuovamente prodotti Yeezy nel maggio 2023 dopo aver interrotto i legami con la star del rap da stelle e strisce. Billboard riporta che l’azienda “ha cercato di congelare 75 milioni di dollari di fondi Yeezy nel suo conto bancario”, ma un giudice ha “annullato l'ordine di congelare i fondi una settimana dopo”.

Di seguito potete guardare il video condiviso nelle scorse ore da Kanye West sul suo profilo ufficiale di Instagram.

approfondimento Kanye West bandito di nuovo da Twitter per un post antisemita