Kanye West bandito di nuovo da Twitter per un post antisemita

“Bentornato su Twitter, amico mio!” La calorosa accoglienza del futuro proprietario del social network Elon Musk nei confronti del rapper Kanye West, riapparso per la prima volta in due anni sulla piattaforma con un sarcastico tweet su Mark Zuckerberg per protestare contro le recenti limitazioni subite dal suo account Instagram, è durata appena una notte. Nel fine settimana Twitter ha infatti bloccato l’account dell’artista (noto anche come Ye) per la violazione delle regole contro l’incitamento all’odio dovuta a tweet dai contenuti antisemiti, poi rimossi. “Sono un po’ addormentato stasera, ma quando mi sveglierò alzerò a livello 3 l’attacco agli ebrei” ha twittato West usando il linguaggio militare. “La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei. Voi ragazzi avete giocato con me e avete cercato di prendere in giro chiunque si opponga alla vostra agenda” ha proseguito.