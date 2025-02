Bianca Censori ai Grammy 2025, l'outfit dà scandalo. FOTO

Spettacolo

A pochi giorni dalla fine dell'emergenza legata agli incendi, Los Angeles riaccende i riflettori per i premi più ambiti dell'industria musicale, trasformati in un evento di beneficenza a sostegno delle vittime e dei soccorritori. In assenza dei tradizionali after-party, le star hanno concentrato i loro sforzi glamour per la sfilata sul red carpet dove non sono mancati abiti da sera, look d'impatto e momenti a sorpresa neanche troppo sorprendenti (Kanye West e sua moglie, esatto) A cura di Vittoria Romagnuolo