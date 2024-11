Kim Kardashian inizia il 7° anno di giurisprudenza

L'imprenditrice e star del web ha postato un selfie per aggiornare i fan sul suo percorso di studi. Ma qualcuno, online, non le ha risparmiato qualche battuta

Lo scorso 21 novembre, Kim Kardashian ha condiviso un aggiornamento sul suo percorso alla facoltà di Legge.

La 44enne star di Instagram ha pubblicato un suo selfie con indosso un paio di occhiali da lettura, per annunciare l'inizio del settimo anno di giurisprudenza.

Il percorso di studi di Kim Kardashian (e i commenti del web)

Kim Kardashian ha iniziato la sua carriera legale nel 2018, con un apprendistato di quattro anni presso uno studio legale di San Francisco.

Sebbene non abbia ancora la licenza completa per esercitare come avvocato, ha già dato un contributo significativo, aiutando Alice Marie Johnson, condannata all'ergastolo per un crimine non violento, a ottenere la grazia.

Tuttavia, sul web i commenti si sono scatenati. "Perdonatemi se sbaglio, ma la facoltà di giurisprudenza non dura solo 3 anni?", ha chiesto un utente. "Kim si presenta a lezione per il settimo anno di un corso triennale", ha scritto un altro con ironia. E ancora: "Settimo anno? Qual è il suo QI? 60?", oppure: "Avrà 60 anni quando avrà finito. Sono sorpreso che non abbia ancora pagato per una laurea finta". Altri però hanno ipotizzato che agli studi Kim riservi il tempo libero dalle sue attività imprenditoriali. Che sono molte, e richiedono molto tempo ed energie.