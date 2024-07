La star californiana è stata avvistata a spasso per le boutique di The Mall scortata dalle telecamere. Con lei c'è sua sorella Khloé con cui è andata al concerto evento di Andrea Bocelli, l'artista che cantò alle sue nozze con Kanye West

Kim Kardashian non riesce proprio a resistere all'Italia, e in particolar modo alla Toscana, regione a cui è legatissima per tanti motivi e dove è tornata per qualche giorno di vacanza condito da un impegno molto speciale.

La star dei reality, ospite del concerto evento per i trent'anni di carriera di Andrea Bocelli, è stata sorpresa mentre faceva un giro all'outlet The Mall, il tempio dello shopping di lusso alle porte di Firenze. La clip che prova la sua presenza, è diventata virale sui social, non meno di un altro video, pubblicato da lei stessa in cui si prende un po' in giro con la complicità del grande tenore italiano.

Le vacanze in Toscana (col giro all'outlet) Kim Kardashian è in Italia, per la gioia dei suoi fan che, grazie ai social, non la perdono d'occhio nemmeno per un istante e che, dunque, l'hanno scoperta mentre faceva un giro per negozi non lontano da Firenze.

La star, in abbigliamento casual, ha approfittato della sosta per registrare del materiale da mostrare, probabilmente, nella prossima stagione di The Kardashians, reality show la cui quinta stagione è ora in onda negli States, in contemporanea con l'Italia dove è in streaming su Disney + e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.

La tappa all'outlet per lo shopping griffato è solo una delle attività che tiene occupata la quarantatreenne che è giunta in Toscana con sua sorella Khloé.

Le due celebrità sono state, infatti, invitate al primo dei tre concerti organizzati da Andrea Bocelli per i suoi primi trent'anni di carriera.

La famiglia Kardashian, e Kim in particolare, apprezza Bocelli da molto tempo e l'artista italiano è stato anche performer d'eccezione alle nozze di Kim Kardashian con Kanye West nel 2014. Ora che quel matrimonio è acqua passata la ex signora West si concede di scherzare col cantante prendendosi un po' in giro, coinvolgendolo nel backstage per registrare un video che ha divertito gli utenti di TikTok.

Su TikTok con Andrea Bocelli Le fan delle Kardashian sanno che Andrea Bocelli è stato motivo di una furibonda lite tra Kim e sua sorella Kourtney in occasione delle nozze di quest'ultima con Travis Barker.

Kim, che aveva chiesto a Bocelli di cantare per lei quando si sposò con Kanye West, aveva accusato Kourtney di averla copiata invitando il tenore ad esibirsi anche alle sue nozze. Le recriminazioni si sono trasformate in una lite vera e propria che è andata avanti per mesi alla presenza delle telecamere del reality show di famiglia.

Kim, riunita con Bocelli in Italia, ha approfittato dell'incontro con cantante per ribadire la sua superiorità. “Scacco matto Kourt”, ha scritto a corredo del filmato su TikTok.

Bocelli si è prestato allo scherzo e, a sua volta, ha pubblicato un post con le sue ammiratrici americane per ringraziarle di essere intervenute al suo show evento “Andrea Bocelli 30: The Celebration”. approfondimento Kourtney Kardashian, tutto sui suoi tre abiti da sposa

L'Italia dopo la tappa in India Kim e Khloé Kardashian, al pari di molti altri vip, hanno scelto di trascorrere qualche giorno in Toscana per godere della pace delle località in campagna, che offrono anche numerosi spunti culinari.

Le due star americane hanno cenato nelle campagne di Montaione, in provincia di Firenze, dove hanno gustato la cucina locale. Non è dato sapere quanto ancora resteranno in Italia e quali saranno le altre tappe del loro viaggio, in ogni caso, se continueranno a girare il Belpaese, è quasi certo che la loro presenza non passerà inosservata.

Prima di arrivare in Toscana, le due sorelle erano state in India, a Mumbai, per le nozze di Anant Ambari, un matrimonio a cui hanno partecipato star provenienti da tutto il globo. Anche lì le Kardashian hanno dato spettacolo in abito locali per onorare gli sposi e la loro tradizione. vedi anche India, matrimonio Anant Ambani e Radhika Merchant: i vip presenti

