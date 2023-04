Kourtney Kardashian, tutto sui suoi tre abiti da sposa (che rivedremo)

Due minidress dal gusto rock e barocco e una giacca di pelle con le borchie che, a quanto pare, è stata smarrita in una notte brava a Las Vegas. La sposa più cool del 2022 ripercorre tutte le volte che ha pronunciato le promesse con Travis Barker nello speciale nuziale in streaming dal 13 aprile Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Non ce ne vogliano Britney Spears, Nicola Peltz e le altre donne celebri del mondo dello spettacolo internazionale: nella classifica delle spose più sensazionali della stagione 2022 il primo posto è occupato da Kourtney Kardashian che, sposando Travis Barker la scorsa primavera, ha vinto a mani basse la sfida dell'altare a scapito delle altre star planetarie conquistando, oltretutto, il centro della scena e dimostrando, da un anno a questa parte, di aver meritato la sua rinnovata popolarità. Quelle nozze per le quali usiamo il plurale non a caso perché sono state celebrate in più sessioni sono ora al centro di uno speciale televisivo che si chiama 'Til Death Do Us Part (dal 13 aprile su Disney + e visibile anche via Sky Q, Sky Glass e Now), frase ad effetto ultra romantica che è anche stata opportunamente ricamata sul velo della sposa nel suo grande giorno in Italia. Ma questo lo sapete già perché le foto di quel giorno hanno fatto il giro del mondo; ciò che non sappiamo sono i retroscena della favola d'amore rock e barocca dei “Kravis” e Ora i “Kravis” sono intenzionati a svelare tutto.

Il gusto gotico e barocco di Travis Barker “Finché morte non ci separi” può sembrare una formula retorica ma questa espressione assume tutto un altro senso all'interno dell'universo rock e gotico di Travis Barker, il batterista tatuato dei Blink-182. Barker non solo ha conquistato il cuore di Kourtney Kardashian portandola a pronunciare il primo "Sì, lo voglio" della sua vita (la primogenita di Kris Jenner aveva avuto una relazione ultradecennale con Scott Disick, il padre dei suoi figli, col quale non è mai stata sposata) ma ha anche avuto il merito di mostrare alla star californiana dei reality show un altro modo di approcciare la vita, anche dal punto di vista estetico. Senza il musicista, le nozze e il look da sposa di Kourtney Kardashian non sarebbero stati come glamour e seducenti come li abbiamo visti.

approfondimento Kourtney Kardashian cambia look, ora è biondo platino FOTO

L'abito da sposa Dolce & Gabbana Se una parte del merito del matrimonio di Kourt e Travis è del batterista dei Blink, l'altra parte (molto consistente) è di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, numi tutelari della Kardashian nell'allestimento dell'evento e nella costruzione del suo guardaroba nuziale. I due stilisti italiani hanno aperto le porte del loro atelier milanese alla futura sposa confezionando per lei una serie di look su misura a dir poco iconici. Fedeli alla volontà di adottare un minidress per tenere fede al mood della sposa della prima unione del mese di maggio negli States, i designer hanno proposto un abito aderente con le spalline, bianco, che nel design ricorda la lingerie femminile vintage che ispira da sempre la creatività Dolce & Gabbana. L'abito della Kardashian ha il top a reggiseno ed è stretto sulla vita come un bustier. Cortissimo, è stato completato con guanti lunghi di velo, pump in tinta è stato riccamente impreziosito con inserti di pizzo pregiato dal gusto rétro, lo stesso che decora il lungo velo, vero pezzo forte del look. Ricamato finemente da mani esperte, il velo di Kourtney Kardashian ha il sapore di un pezzo uscito da un vecchio baule. Bordato di pizzo, corto sul davanti, reca la centro l'immagine della Vergine Maria e sul fondo la scritta 'Til Death Do Us Part, una dichiarazione d'amore che è anche una promessa struggente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il look del matrimonio a Santa Barbara L'idea di sposarsi con l'abito corto era stata anticipata qualche giorno prima quando Kourtney e Travis avevano siglato la loro unione in tribunale a Santa Barbara. Fin da quella prima cerimonia, molto intima e alla presenza di due soli familiari, è stato chiaro che la Kardashian non sarebbe mai stata una sposa convenzionale. Il suo abito, corto, modello bustier, era una versione meno sofisticata di quello che avrebbe sfoggiato in Italia. Decorato con un cuore sacro sul davanti, il wedding dress aveva i guanti in tulle e un velo copricapo corto in chiffon impalpabile che conferiva al tutto un'allure misteriosa. Sexy anche le scarpe, delle décolleté con tacco a stiletto di raso nero che la sposa ha mostrato con orgoglio su Instagram in un album fotografico colmo di foto scattate in un irresistibile bianco e nero. approfondimento Dolce & Gabbana presenterà la collezione d'Alta Moda in Valle d'Itria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il chiodo per le nozze a Las Vegas Le nozze in tribunale sono state solo il secondo step dei “Kravis” (crasi dei nomi dei due sposi presto adottata anche dai loro fan sui social), intenzionati a diventare marito e moglie in quella che la Kardashian ha definito in seguito una delle notti più folli della sua vita. Dopo aver suonato ai Grammy Awards del 2022 di Las Vegas, il musicista è salito in macchina con l'imprenditrice in direzione White Chapel per prenderla come sua sposa, non legittima, perché i due non avevano presentato i certificati necessari per rendere la cosa ufficiale.

Della notte brava in Nevada, affrontata con gli abiti neri con cui si era presentata all'evento musicale del fidanzato, la sposina non ricorda assolutamente nulla tranne i numerosi shot di tequila che hanno preceduto l'apparizione davanti all'officiante vestito da Elvis. La versione, raccontata nel reality show The Kardashians, non è stata smentita su Instagram in un post recente dove Kourtney indossa gli occhiali da sole e un chiodo di pelle che è andato smarrito in corsa. Chi lo glielo restituisce - ha scritto - riceverà una giusta ricompensa.