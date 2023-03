Il duo di stilisti ha scelto l'altopiano murgese per il prossimo evento dedicato all'alta moda realizzata con le tecniche più raffinate dell'artigianato e della sartoria del Belpaese. I fashion show si concentreranno tra Bari e le province di Brindisi e Taranto Condividi

Il viaggio nella tradizione sartoriale italiana di Dolce & Gabbana, che si arricchisce della manifattura degli artigiani del Belpaese, continua con una nuova tappa nel Mezzogiorno e un appuntamento fissato per la prossima estate dal 7 all'11 luglio. In quelle date Domenico Dolce e Stefano Gabbana si trasferiranno con tutto il loro bagaglio creativo tra Bari e le province di Brindisi e Taranto per un evento di più giorni che attirerà nel tacco dello Stivale grandi nomi e protagonisti del jet set internazionale.



Il mega evento internazionale dal 7 all'11 luglio Dolce & Gabbana, casa di moda tornata protagonista assoluta delle ultime stagioni delle passerelle milanesi, non ha assolutamente intenzione di rinunciare alle prerogative che hanno fatto la fortuna del marchio, prima fra tutte l'elevata qualità della manifattura di capi così raffinati da essere considerati delle vere e proprie opere d'arte.

Con la complicità dei maestri della sartoria e degli artigiani del cuore del Mezzogiorno, il duo di stilisti è già all'opera per una nuova collezione d'Alta Moda che sarà presentata in estate, come da tradizione. Dopo i fashion show in Sicilia dello scorso luglio, sarà la Puglia, quest'anno, a godere della luce dei riflettori delle sfilate del brand famoso nel mondo. Anche per le collezioni Alta Sartoria della stagione 2023 il vero punto di forza sarà l'unione tra creatività sopraffina ed eccellenza manifatturiera finalizzata a valorizzare l'impagabile patrimonio della tradizione artigiana popolare italiana.

L'Alta Sartoria, un viaggio iniziato nel 2012 Il Sud dell'Italia, che ha già il suo posto nell'immaginario collettivo globale grazie anche al lavoro ultra decennale di Dolce e Gabbana che hanno operato moltissimo tra la Sicilia e la Campania, come certamente ricorderanno gli affezionati del brand, continua a svolgere un ruolo centrale nel percorso creativo della casa di moda la cui estetica è fortemente legata al territorio e alla tradizione popolare, rivista naturalmente in senso prezioso, glamour, seducente e chic.

Dopo Siracusa e Marzamemi, cornici delle sfilate dell'estate 2022, sarà la Valle d'Itria, con tappe possibili in località iconiche come Alberobello, il cuore dell'evento che si colloca idealmente in un percorso che con l'Alta Sartoria è iniziato nel 2012 con le sfilate a Taormina, in Sicilia.

Top secret, per ora buona parte del progetto, di cui si saprà qualcosa in più, plausibilmente, nei prossimi mesi. Intanto, gli inviti per gli amici del brand, da Kim Kardashian a Sharon Stone, a Michele Morrone, potrebbero essere già partiti.