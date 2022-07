Dolce & Gabbana, le celebrity alle sfilate di Alta Sartoria. FOTO

10/14 Immagine tratta dal profilo Instagram @krisjenner

Le celebrity hollywoodiane si sono lasciate trascinare dall'energia della festa e sono state più che felici di trascorrere un fine settimana da sogno ospiti degli stilisti. Ecco Kris Jenner e il compagno Corey Gamble in total look Dolce & Gabbana. Per lei, uno scenografico abito con soprabito in merletto; per lui, un completo in seta verde acqua. Entrambi sono reduci dallo spettacolare matrimonio italiano di Kourtney Kardashian e Travis Barker a Portofino in stile D&G

L'account Instagram ufficiale di Kris Jenner