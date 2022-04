Dolce&Gabbana ha disegnato gli oufit degli ABBA per i loro concerti

Dopo aver annunciato il loro nuovo album, dal titolo Voyage, gli ABBA sono pronti per apparire nel loro futuristico concerto in versione ologrammata che si terrà a Londra il prossimo 27 maggio, all’interno di un’arena appositamente costruita per l’evento. Così, dopo 40 anni dallo scioglimento della band e oltre 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Anni-Frid Lyngstad (76), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (75) e Agnetha Fältskog (71) si riuniranno con una live performance digitale . In questo attesissimo evento c’è anche il tocco della sartoria italiana: gli ABBA, infatti, hanno scelto gli stilisti Dolce & Gabbana per la creazione di una selezione di abiti futuristici.

Lo show degli ABBA arriva a 50 anni dalla fondazione del gruppo

La band, formatasi all’inizio degli anni ’70, si è sciolta dopo un periodo di massimo successo, nel 1982. Da quel momento in poi, nonostante le loro canzoni continuassero a far ballare milioni di persone, di loro non si seppe più nulla. Fino allo scorso autunno quando, con grande sorpresa, gli ABBA hanno annunciato il loro grande ritorno, in una versione molto speciale. I membri del gruppo, infatti, non appariranno in carne e ossa ma come ologrammi.

La loro musica, anche grazie al musical Mamma Mia e ai due film omonimi, non è mai stata dimenticata e lo show si preannuncia come uno spettacolo davvero esclusivo. A novembre del 2021, gli ABBA (nome che deriva dalle iniziali di tutti i componenti della band) hanno rilasciato un nuovo disco, Voyage, che ha subito scalato le classifiche in oltre 17 Paesi. Inoltre, i “ragazzi” di Svezia hanno registrato due nuovi brani I Still Have Faith In You e Don’t Shot Me Down, che faranno parte della scaletta insieme alle iconiche canzoni Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All e Chiquitita.