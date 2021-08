Gli Abba arrivano su TikTok

Il leggendario gruppo svedese arriva sulla piattaforma social e mette a disposizione il suo archivio musicale per le tantissime challenge previste dagli utenti Condividi:

Gli ABBA (FOTO) arrivano su TikTok. La più celebre band svedese del panorama pop metterà a disposizione della sempre più popolata community del social network il proprio catalogo musicale. D’ora in poi gli utenti potranno usare come colonna sonora dei propri contenuti i successi straordinari e senza tempo della band svedese, che hanno già funzionato in modo eccezionale nel mondo del cinema. Gli ABBA – Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid – erano già protagonisti di TikTok prima dell’annuncio. I loro brani erano tra i più richiesti sul social. Nel 2021 i creator avevano già lanciato la #DancingQueenChallange, che ha raggiunto 160 milioni di visualizzazioni. Anche altri brani famosi come “Slipping Through my Fingers” e “Chiquitita” erano molto ricercati dagli utenti. Il primo video degli ABBA su TikTok è una versione solo pianoforte di “Dancing Queen”.

Chi sono gli ABBA? approfondimento ABBA, il mitico gruppo svedese annuncia il ritorno Gli ABBA si sono costituiti a Stoccolma nel 1972 e hanno raggiunto il successo grazie alla vittoria dell’Eurovision Song Contest nel 1974. Hanno venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo e sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale. Il nome del gruppo deriva dall’acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri della band (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid). La prima ‘B’ nella seconda versione del logo del nome del gruppo appare rovesciata a partire dal 1976 in tutte le copertine dei loro dischi e del materiale promozionale. Nel 1982 la band si sciolse e per oltre 30 anni non si è mai parlato di reunion. Nel 2000 venne proposto ai membri di riunirsi per una tournée di cento concerti, ma nonostante un compenso di circa un miliardo di dollari l’offerta venne rifiutata.

Immagine tratta dal profilo Instagram @abba