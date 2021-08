ABBA, il mitico gruppo svedese annuncia il ritorno

Dopo alcuni indizi apparsi in rete che facevano pensare che la mitica band pop targata Svezia stesse per tornare (dopo 40 anni dall'ultimo album in studio), ad annunciarlo in maniera ufficiale è stata finalmente la BBC. Tra pochi giorni verranno pubblicate cinque nuove canzoni. La data che compare sui nuovi spazi sul web della band (ossia il nuovo profilo Instagram e il sito dedicato, entrambi con il nome di "ABBA Voyage") è quella del 2 settembre 2021. Manca pochissimo dunque...

Pare inoltre che sia in programma anche uno show di ologrammi, che verrà ospitato in un locale dell'East End di Londra che aprirà i battenti prossimamente, a maggio del 2022. Si tratta di un teatro appositamente costruito per lo spettacolo Holograms, di cui una fonte vicina alla band ha "spifferato" al tabloid britannico The Sun (ve ne parliamo nell'ultimo paragrafo di questo articolo). Proprio qui, in questo nuovo locale, forse i fan potranno godersi anche un documentario che racconterà proprio questo ritorno della band. Insomma, in pentola ci sono tante, tantissime novità.

Mamma mia! Gli ABBA stanno tornando! È proprio il caso di usare questa esclamazione, per citare la celeberrima canzone tratta dal terzo album della band (nonché titolo dell'omonimo musical con le canzoni del gruppo svedese, e anche poi del suo adattamento cinematografico con protagonista Maryl Streep). Dopo 40 anni in cui è rimasta ferma, la mitica pop band svedese pare sia prossima alla pubblicazione di cinque nuove canzoni. A riferirlo in maniera ufficiale è stata la BBC, tuttavia in maniera ufficiosa questa voce stava circolando già da qualche giorno. Esattamente quattro giorni fa, infatti, in rete sono spuntati alcuni indizi che parevano proprio indicare novità in arrivo, targate Svezia... È nato un nuovo profilo Instagram ufficiale chiamato "ABBA Voyage" con relativo sito web dedicato. E la data del 2 settembre 2021 ha incominciato a essere il fulcro attorno a cui sta ruotando tutto l'hype.

Tre anni fa l'annuncio di due nuovi brani



approfondimento

ABBA: le foto del gruppo ieri e oggi

Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid (unite le iniziali dei membri del gruppo e capirete a cosa si riferisce il famoso acronimo, se ancora non ne foste al corrente... Cosa alquanto improbabile ma non si sa mai) avevano annunciato tre anni fa, nel 2018, l'arrivo di due nuovi brani, intitolati "I still have faith In you" e "Don't shut me down".

I quattro artisti erano tornati in studio di registrazione per inciderli, tuttavia l'uscita è stata poi rimandata a più riprese.



L'ultimo album in studio degli ABBA è "The Visitors", pubblicato nel 1981.



Il titolo "ABBA Voyage" si potrebbe riferirsi proprio al mitico viaggio che il quartetto pop svedese tornerà a rivivere assieme (assieme tra loro e assieme ai fan, anche), dopo ben 40 anni di piazzola di sosta...



Ma non c'è piazzola di sosta che possa fermare il successo di questa band che ha fatto la storia della musica moderna.



Il quartetto pop svedese composto da Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson è nato intorno al 1970 (ufficialmente nel 1972, un anno prima del primo album in studio, "Ring Ring"). Ha ottenuto negli anni un successo planetario, vendendo oltre 400 milioni il mondo.



Gli ABBA hanno vinto l'edizione dell'Eurovision Song Contest nel 1974 con Waterloo e da quel momento in poi hanno raggiunto un successo stratosferico e una popolarità a ogni latitudine (ne sanno qualcosa i nostri Maneskin).

Quando raggiunsero l'apogeo della fama, tutti e due i matrimoni dei quattro componenti del gruppo (Björn con Agnetha e Benny con Frida) fallirono.

Nel 1982 la band si sciolse e per oltre 30 anni non si parlò di reunion.



Nel 2000 agli ABBA venne proposto di riunirsi per una tournée di cento concerti.

La band rifiutò "per non deludere i fan", nonostante il compenso che viene loro proposto fu di circa un miliardo di dollari...



Diciotto anni più tardi, nel 2018, hanno annunciato il loro ritorno, chiudendosi di nuovo insieme in studio per incidere due nuove canzoni, che tuttavia non sono ancora uscite.



Il 15 marzo 2010 gli ABBA sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.



È stato il primo gruppo non anglofono d'Europa a raggiungere un successo enorme nei paesi anglofoni: nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e in Sudafrica sono stati dei veri e propri miti.

Grazie al loro successo, l'industria musicale scandinava è stata legittimata: gli ABBA hanno più che spianato (sarebbe meglio dire "lastricato d'oro") la strada a colleghi connazionali come Ace of Base, Rednex, Roxette, The Cardigans, Alcazar e The Ark.