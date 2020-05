Abba, il disco celebrativo dopo 40 anni “The Studio Albums”

Cher pubblica la versione spagnola del grande classico degli Abba "Chiquitita"

A quasi 40 anni dall'uscita del loro ultimo album, gli Abba celebrano la loro intera discografia in studio con un cofanetto da 8 LP, che presenta per la prima volta ciascuno dei loro album su vinile colorato e con la grafica dell'LP originale. In uscita il 3 luglio, 'Abba: The Studio Albums' è una versione fondamentale per i fan di uno dei più grandi gruppi pop di tutti i tempi. Con 8 album in studio pubblicati in otto anni, gli Abba si sono affermati come una vera forza propulsiva nella musica. Dominando le classifiche durante gli anni '70 e continuando sempre al top nei primi anni '80, i quattro artisti svedesi hanno ridefinito ciò di cui la musica pop era capace, tracciando con ogni nuovo album una sorprendente evoluzione artistica. Quattro decenni dopo l'ultima pubblicazione 'The Visitors' del 1981, la loro musica è tuttora parte della nostra cultura, attraverso spettacoli teatrali, successi cinematografici e persino ristoranti a tema che fanno conoscere gli Abba a nuove generazioni di fan.



Nel loro insieme, questi otto album rappresentano una delle storie più straordinariamente creative della musica pop, aprendo la strada a tutti coloro che hanno seguito la scia del gruppo. 'Abba: The Studio Albums' include 'Ring Ring' (1973; vinile rosso), l'album di debutto degli Abba che ha raggiunto il numero 2 nella chart svedese ed è entrato nella Top 10 in Australia e Norvegia. Con la title track in cima alle classifiche, ha contribuito alla nascita dell'incredibile serie di successi che presto sarebbero seguiti.