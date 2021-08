Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 31 agosto. LIVE

Allarme del direttore dell'Oms per l'Europa Kluge per il rallentamento del ritmo delle vaccinazioni sceso nelle ultime sei settimane del 14%. Sempre l'Oms parla di una ipotesi entro il primo dicembre in Europa di altri 236mila morti. Stop ai viaggi in Ue per chi viene dagli Usa e non è vaccinato. Appello di ginecologi e pediatri per vaccinare donne incinte e ragazzini sopra i 12 anni. In Italia ci sono 3,5 milioni di over 50 non vaccinati. Con meno test risale il tasso di positività, al 3,88% e crescono intensive e ricoveri nei reparti ordinari. Da domani nuove regole sul pass, che sarò richiesto anche per i traporti a lunga percorrenza. I no-vax minacciano di bloccare stazioni e treni. L'infettivologo Bassetti: "Chiedo la tutela dello Stato nei confronti delle persone che minacciano. Non voglio scorte, voglio che lo Stato punisca le persone che minacciano". Aggressioni no-vax a due giornalisti. Il Viminale è intervenuto sottolineando che "non saranno ammessi atti di violenza e minacce".