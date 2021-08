Covid, test salivari per il rientro a scuola: a che punto siamo

Per un rientro in sicurezza in classe bisogna trovare un modo per tenere sotto controllo il contagio tra bambini e ragazzi. L’idea dell’Istituto superiore di sanità è introdurre un campione di classi sentinella da testare ogni 15 giorni. L’immunologo Abrignani (Cts) avverte: “Campione di saliva può essere utile occasionalmente, non si può sostituire al vaccino”. Nel frattempo alcune Regioni hanno organizzato un piano per il tracciamento