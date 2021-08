Il pacchetto di norme per tornare in sicurezza sui banchi e a viaggiare entrerà in vigore dal primo del mese. La certificazione verde sarà obbligatoria per tutto il personale scolastico e universitario, così come per gli studenti dell’università. Non è previsto per i ragazzi delle scuole. Nuove norme anche per chi si sposta in aereo, treno, autobus, nave e traghetto