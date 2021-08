Scuola, da ingressi scaglionati a ricambio d’aria: la giornata tipo

Entrata tra le 7.50 e le 8.30, su percorsi che evitino il più possibile alle diverse classi di incrociarsi. Previsti, in alcuni casi, nelle grandi città, secondi turni di ingresso per gli studenti delle superiori. Si dovrà tenere la mascherina, ma non durante l'ora di educazione fisica e in mensa. In aule banchi distanziati. Ancora diverse incognite, a partire dalle modalità e dalle tempistiche del controllo delle certificazioni verdi del personale scolastico