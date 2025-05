Incidente stradale a Genova, 22enne muore investita da un vigilante

Una ragazza di 22 anni di Reggio Emilia è morta intorno alle 4:30 di notte, dopo essere stata investita in via Buozzi, a Genova. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la giovane e un'amica stavano attraversando fuori dalle strisce quando la vettura di una società di vigilanza privata, guidata da una guardia giurata di 51 anni, ha colpito la 22enne.

Ferita l'amica che era con lei

La ragazza è stata sbalzata a distanza. Nonostante i soccorsi, è morta sul colpo. La sua amica è rimasta ferita in modo lieve e trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri. Nel terribile schianto è stato distrutto un semaforo, per questo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per consentire gli accertamenti. Il conducente della vettura è risultato negativo all'alcol test.