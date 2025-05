Milano, due morti travolti da treni in due incidenti distinti

Gli incidenti sono avvenuti questa mattina all'alba a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Non è chiaro se si sia trattato o meno di gesti volontari. Indaga la polizia ferroviaria regionale

Due persone sono decedute travolte da treni nella prima mattina nel Milanese in due incidenti distinti. Il primo incidente è avvenuto alle 5.40 circa nella stazione di Borgo Lombardo, nella zona di San Donato Milanese. Un uomo è stato travolto da un treno di passaggio e sbalzato di diversi metri sulla massicciata. Poco dopo, alle 6 e 15 circa, all'altezza di via Rosa Luxemburg, un altro uomo è stato trovato morto lungo i binari ferroviari, apparentemente travolto da un convoglio. Non è chiaro se si sia trattato o meno di gesti volontari.