Covid, agente No vax morto a causa del virus: aveva 58 anni

Candido Avezzù, un poliziotto del reparto mobile di Padova, è morto domenica a causa del Covid-19. L’uomo aveva 58 anni, era nato a Venezia e da qualche anno viveva a Jesolo. Era un no vax convinto e negli scorsi mesi aveva escluso la possibilità di vaccinarsi, arrivando a dire di essere “più forte del virus”, come racconta Monica Valotto, la sua ex compagna. È impossibile stabilire dove l’agente abbia contratto la malattia, ma lui sospettava essersi contagiato durante una missione nell’hotspot di Taranto, al termine della quale anche un altro poliziotto era risultato positivo al Covid-19.