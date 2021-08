Covid, Sileri: "Con prossima ondata possibili 30mila morti"

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Abbiamo quasi 4 milioni di persone sopra i 50 anni non vaccinate. In autunno è verosimile una recrudescenza, prevalentemente tra non vaccinati", ha aggiunto

"Abbiamo quasi 4 milioni di persone sopra i 50 anni non vaccinate . Arriverà un'altra ondata . In autunno è verosimile una recrudescenza, prevalentemente tra non vaccinati, e se resteranno questi i numeri è possibile che dovremo vedere nei prossimi mesi ancora la morte di altre migliaia di persone, forse anche 30.000, considerando i non vaccinati sopra i 50 anni". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista ad "Agorà Estate", su Rai Tre, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA . VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Vaccini, Sileri: "C'è stato un rallentamento. Ora ultima chiamata"



Per quanto riguarda l'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, Sileri ha sottolineato che "c'è stato un rallentamento che è anche comprensibile durante le vacanze".

"Ma ora è l'ultima chiamata. Bisogna vaccinare per proteggere la popolazione", ha aggiunto, perché "oltre al Covid "c'è anche il non Covid. Stiamo accumulando prestazioni sanitarie da fare per altre patologie anche benigne ma che se non curate nel tempo portano a seri danni".



"Green pass negli uffici pubblici? Andrei anche oltre"



Nel corso del suo intervento, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato anche del green pass e si è dichiarato favorevole all'ipotesi di estendere l'obbligo ai dipendenti pubblici.

"Il green pass è un mezzo per proteggere e mettere in sicurezza la popolazione - ha dichiarato - ma una qualche estensione del suo utilizzo per incrementare le vaccinazioni, secondo me andrà fatta. Andrei anche oltre" all'obbligo di green pass per i dipendenti degli uffici pubblici. "Almeno sopra i 40 anni per incrementare le vaccinazioni secondo me andrà fatto. Ma non aspetterei ottobre, perché sarebbe tardi", ha aggiunto. Per Sileri dunque, non c'è tempo da perdere: "Valuterei ora cosa accade nel nord Europa, perché tutte le ondate sono partite da lì, dove le temperature si abbassano prima che da noi e dove hanno riaperto le scuole e le attività prima già da qualche settimana. A partire da quella esperienza mutuiamo quello che dobbiamo fare qui". La scelta dell'obbligo vaccinale, per Sileri, "può esser fatta per fasce di età ma andrà presa a livello continentale". "Perché in Italia possiamo anche mettere l'obbligo e raggiungere l'80% di vaccinati, però se nel Paese vicino il virus continua a circolare, la variante si sviluppa e arriva anche da noi", ha concluso Sileri.