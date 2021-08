Green pass, Speranza pensa a estendere obbligo ai dipendenti pubblici

Verso estensione del green pass



"L'obbligo resta una soluzione da valutare in futuro ma di certo si può procedere sull'estensione del green pass per garantire la sicurezza e contrastare il virus. Ad esempio per i dipendenti della pubblica amministrazione. E poi è in corso anche una riflessione con sindacati e imprese per ragionare anche di green pass sui luoghi di lavoro", ha poi sottolineato Speranza. L'estensione dell'obbligo del green pass ai dipendenti pubblici trova terreno fertile tra i vertici del Governo. Forza Italia, per esempio, è d'accordo, così come Italia Viva. "Abbiamo fortemente voluto il Green Pass - ha dichiarato a Repubblica Maria Stella Gelmini - e siamo favorevoli all'obbligo vaccinale. Se nel giro di qualche settimana non si raggiunge l'80% di immunizzati credo che sarebbe giusto prevedere una forma di obbligo vaccinale, almeno per chi svolge funzioni pubbliche".

Il passaporto vaccinale rafforzato è dunque al momento la via più facilmente percorribile. Per il Governo, infatti, l'obbligo vaccinale è una via impervia soprattutto per l’opposizione della Lega di Matteo Salvini. Ma anche del Movimento cinque stelle. A Giuseppe Conte, per esempio, non piace l'imposizione del vaccino: "Resto favorevole alla non obbligatorietà. Bisogna continuare a fare appelli a vaccinarsi per "amor patrio"".