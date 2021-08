Manifestazione No Green Pass a Roma, scontri con la polizia. VIDEO

Manifestazioni oggi anche a Milano e a Torino: circa 3mila persone hanno protestato in piazza Duomo, un migliaio in corteo nel capoluogo piemontese

Scontri in piazza del Popolo a Roma, tra polizia e frange estremiste di manifestanti contrari al Green Pass che stavano tentando di dar vita ad un corteo non autorizzato. La polizia ha bloccato i manifestanti direttamente sulla piazza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La manifestazione a Milano

Circa tremila cittadini contrari al Green Pass hanno protestato in piazza Duomo a Milano contro le misure messe in campo dal governo Draghi per limitare la diffusione del Covid. Dal movimento '3V' all'associazione 'Ancora Italia', dal forum 'Non nuocere' al 'Fronte del dissenso', sono numerose le sigle che si sono date appuntamento nella piazza principale di Milano per dire 'sì alla libertà' e 'no al green pass' definita dal palco una "misura antidemocratica che non ha nulla a che vedere con la situazione sanitaria, ma serve solo a spaccare la società in persone di serie a e serie b". "Noi non siamo no vax - hanno assicurato gli organizzatori -, siamo per la libertà di scelta".

Il corteo a Torino

Un migliaio di persone hanno dato vita oggi a Torino a un corteo per le vie del centro storico per protestare contro il Green pass. I manifestanti hanno percorso via Pietro Micca verso la stazione ferroviaria di Porta Susa, ma un cordone di forze dell'ordine ha sbarrato loro il passo. Tra gli slogan più usati "Libertà libertà", "Norimberga Norimberga". Ci sono stati attimi di tensione tra gli stessi dimostranti che hanno discusso sul percorso del corteo.