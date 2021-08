Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 28 agosto. LIVE

Via libera del Cts al prolungamento del Green pass: Il certificato varrà 12 mesi, contro gli attuali 9. Trend positivo per le vaccinazioni del personale scolastico: il 90,45% ha ricevuto la prima dose o la dose unica. Soddisfatto Bianchi. La Toscana vieterò dal 30 settembre l'ingresso nei luoghi pubblici ai non vaccinati. L'Ue pensa di non consentire i viaggi ai cittadini Usa non immunizzati di alcuni Paesi tra cui Stati Uniti e Israele. Indice Rt in lieve discesa a 1,01 da 1,1, sale l'incidenza a 77. Speranza firma l'ordinanza per la Sicilia in zona gialla, la Sardegna si salva grazie al dato delle terapie intensive ancora sotto soglia. Trend positivo per le vaccinazioni del personale di scuola e università il 90,45% ha ricevuto la prima dose o la dose unica.