5/9 ©IPA/Fotogramma

BONUS ACQUA POTABILE - L'agevolazione consiste in un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi per "razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica". L'importo massimo delle spese su cui calcolare il bonus è di mille euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5mila euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per chi esercita attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali

Bonus acqua potabile, dalla domanda ai requisiti: tutte le regole