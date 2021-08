7/11 ©IPA/Fotogramma

Il processo verso la nuova tecnologia partirà il prossimo 15 ottobre e non avverrà in un unico step. Prima ci sarà l’oscuramento di tutti gli apparecchi televisivi che non dispongono dell'alta definizione. Il secondo step scatterà l’1 gennaio 2023: a partire da quella data chi non ha un televisore nuovo o un apparecchio con digitale terrestre di seconda generazione (DVB-T2) non potrà vedere più nulla in tv