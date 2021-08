1/11 ©LaPresse

È di 53 milioni di euro il fondo di risorse stanziate dallo Stato per il Bonus terme, come stabilito dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che ha iniziato il percorso di attuazione dell'incentivo. La misura, gestita da Invitalia, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto di una lista di servizi termali accreditati, fino a un massimo di 200 euro. Ecco come funziona e come richiederlo

Tutte le news sui bonus