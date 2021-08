1/13 ©IPA/Fotogramma

Non è possibile usufruire della cessione del credito né dello sconto in fattura per quanto riguarda il Bonus mobili 2021: il meccanismo di monetizzazione dei bonus fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non è stato inserito nel testo di legge post conversione del decreto Sostegni approvato in Senato il 6 maggio 2021

Bonus terme 2021 al via: come funziona e come richiedere lo sconto