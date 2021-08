Bonus terme 2021: come funziona e come richiedere lo sconto

1/10 ©IPA/Fotogramma

Il decreto attuativo per il Bonus terme è approdato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2021. La misura sarà gestita da Invitalia e consiste in uno sconto pari al 100% del costo dei servizi termali, fino ad un massimo di 200 euro per richiesta. Ecco come funziona e come accedervi

TUTTE LE NEWS SUI BONUS