20/22 ©Ansa

IL NUOVO DECRETO – Il nuovo decreto Covid ha fissato le regole per passare l’estate in sicurezza. Per la zona gialla la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Per la zona arancione, invece, le soglie salgono al 20% e al 30%. Infine per la zona rossa le soglie sono fissate al 30 e al 40%