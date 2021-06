11/15 ©LaPresse

OMBRELLONI – Per prevenire assembramenti è necessario ampliare le zone d’ombra, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Gli ombrelloni, o altri sistemi per ombreggiare i clienti, devono essere distanziati in modo da garantire “una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)”. Tra le attrezzature da spiaggia – come lettini o sedie a sdraio – “quando non sono posizionate nel posto ombrellone deve essere garantita la distanza di almeno un metro”