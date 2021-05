Cresce il numero di litorali (e laghi) premiati per pulizia e bellezza delle acque con il vessillo assegnato dalla ong Fee (Foundation for Environmental Education). Sono 201 i Comuni che potranno fregiarsi della bandiera. Tra le Regioni in testa c'è la Liguria con 32 località. Al secondo posto la Campania (19) e poi a pari merito Toscana e Puglia (17)