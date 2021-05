1/12 ©Ansa

C’è chi è già ripartito, chi punta a piazzare ombrelloni e sdraio sulle spiagge a partire da metà maggio. Non c’è una data univoca in Italia per la riapertura degli stabilimenti balneari e in ogni area del Paese si procede in ordine sparso. Ecco il calendario regione per regione, secondo una mappa del Sib, Sindacato balneari di Confcommercio, citata dal Sole 24 Ore

