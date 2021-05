Vaccini a over 50? "Importante per non rallentare campagna"

Da lunedì 10 maggio, partono le prenotazioni per i vaccini per gli over 50 in tutta Italia, come disposto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. "E' utile - dice Fedriga -, le Regioni si sono organizzate per fare moltissimi vaccini. La struttura commissariale sta lavorando bene, ci serve un tassello importante: le adesioni. Aprire il target è importante perché si rischia un rallentamento perché manca chi vaccinare. Quando nelle prossime settimane si deciderà di ampliare ancora il target, le adesioni saranno di più, quindi invito a chi è ora nel target di aderire per evitare poi di aspettare".