LA SINDACA DI RICCIONE: VACCINO ANCHE IN VACANZA - Una posizione quella di Riviera Sicura condivisa anche dalla sindaca di Riccione, Renata Tosi: ”Mi sembra il minimo, lo do per scontato. Se si chiama Servizio sanitario nazionale, vuole dire che deve svolgere un ’servizio’. Il vaccino lo devi poter fare dove sei, anche in vacanza, ovviamente senza sottrarre dosi ai residenti. Così come si fanno esami medici o si va al pronto soccorso in caso di necessità”, ha detto al Resto del Carlino