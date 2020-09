Salvare gli oceani, l’Onu lancia il decennio del mare

Con la “Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)” le Nazioni Unite promuovono un’iniziativa per mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione, a tutela della salute degli oceani, messa sempre più a dura prova. L’intervista di Sky TG24 a Francesca Santoro, membro della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Onu

Copre il 71% della superficie terrestre, la sua salute è fondamentale per la vita sulla Terra e per il benessere umano, ma lo conosciamo ancora troppo poco. Il mare è in sofferenza a causa del riscaldamento globale, dell’inquinamento, della pesca intensiva di alcune specie di pesci. E il suo futuro è a rischio. Per questi motivi l’Onu ha deciso di dedicargli il " Decennio del mare ", a partire dal gennaio 2021. L’iniziativa - il cui titolo ufficiale è “Decade of Ocean Science for Sustainable Development” (Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile”) - punta a sensibilizzare e mobilitare sul tema e a far progredire la conoscenza sugli oceani per elaborare soluzioni collettive. Tra gli scopi c’è anche quello di favorire la cooperazione internazionale nel campo delle scienze oceaniche e coordinare programmi di ricerca. Tra le iniziative anche un Oceanthon, un hackathon digitale rivolto ai giovani talenti. Francesca Santoro, funzionaria dell’Unesco e membro della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Onu, ha risposto ad alcune domande a pochi mesi dal lancio dell’iniziativa ( SKY OCEAN RESCUE - LO SPECIALE ).

In cosa consiste il decennio del mare a livello globale?

approfondimento

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021 –2030 la Decade of Ocean Science for Sustainable Development (Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile), iniziativa nata dall’impegno dell’Intergovernmental Oceanographic Commission (COI) dell’UNESCO che mira a mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica. Se numerosi sono i problemi da affrontare per tutelare la salute del mare, la necessità più urgente è trovare collettivamente soluzioni trasformative sia a sfide esistenti che a quelle future. Le soluzioni saranno tante e varie e differiranno nella loro forma e scala per rispondere al meglio alle esigenze regionali, nazionali e locali contesti. Le soluzioni proposte dovranno evolversi e adattarsi per rispondere a un clima che cambia, e includeranno anche proposte che mirino ad aumentare l’interfaccia tra scienza e politica.

Tutte queste soluzioni richiederanno una chiara comprensione delle barriere al cambiamento del comportamento umano su larga scala: se tali barriere non vengono superate, allora le soluzioni sviluppate attraverso l’aumento della conoscenza dell’oceano avranno un impatto limitato. Il Decennio si occuperà anche di far comprendere ai governi, ma anche alle fondazioni, che per aumentare la conoscenza dell’oceano servirà sviluppare la ricerca oceanografica. Gli investimenti nazionali sulla ricerca oceanografica sono ancora molto bassi con una media dell'1% dei budget nazionali per la ricerca. Il Decennio servirà anche per avviare una grande campagna di comunicazione e di educazione all’oceano, ocean literacy, che mira a creare una «Generazione Oceano», una generazione che è pienamente consapevole dell’importanza dell’oceano per il nostro pianeta, per la nostra salute, per il nostro futuro.